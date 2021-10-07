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14:45 07.10.2021

Нардепы Железняк и Лерос сняли свои кандидатуры на должность спикера

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Нардепы Железняк и Лерос сняли свои кандидатуры на должность спикера

Народные депутаты Ярослав Железняк (фракция "Голос") и Гео Лерос (внефракционный) сняли с рассмотрения свои кандидатуры на должность председателя Верховной Рады.

Как объяснил Железняк, он не подавал документов, потому что не видит смысла в своём участии в процессе избрания спикера в качестве кандидата. "Можете считать мое выступление как самоотвод... Я, правда, считаю, что я не подойду вам как председатель Верховной Рады, потому что я делал бы то, что делал и предыдущий глава Верховной Рады, - соблюдал бы регламент. А я так увидел, что это не очень ценится в этом зале", - сказал он.

В свою очередь Лерос также подчеркнул, что не видит смысла в предстоящем голосовании, поэтому снял свою кандидатуру, поскольку "все уже давно решено в Офисе президента". При этом он убежден, что председатель Верховной Рады - это "должность человека, который должен быть равноудален от всех политических сил и не заинтересован в лоббировании интересов Офиса президента".

Как сообщалось, в четверг после отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады в парламенте началась процедура избрания нового спикера.

Фракции и народные депутаты предложили пять кандидатур на должность председателя парламента. Фракция "Слуга народа" делегировала на эту должность действующего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, "Голос" - Железняка, "Европейская солидарность" - Яну Зинкевич, а также член фракции "ЕС" Алексей Гончаренко предложил на этот пост Лероса, а тот в свою очередь выдвинул кандидатуру Гончаренко.

Теги: #кандидатуры #снятие #лерос #железняк
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