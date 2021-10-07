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14:35 07.10.2021

Нобелевскую премию по литературе получил писатель из Танзании Абдулразак Гурна

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Нобелевскую премию по литературе получил писатель из Танзании Абдулразак Гурна

Писатель из Танзании Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года, объявили в четверг в Нобелевском комитете.

В комитете отметили, что премия присуждается за "его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

В сообщении указывается, что "его романы отходят от стереотипных описаний и открывают нам глаза на культурное разнообразие Восточной Африки, которое незнакомо многим в других частях мира". Герои произведений Гурны "оказываются в пространстве между культурами и континентами, между жизнью, которая была, и жизнью которая только зарождается", отмечают в Нобелевском комитете.

Писатель родился в 1948 году и вырос на острове Занзибар. В 1960-х годах он приехал в Англию в статусе беженца, начал писать литературные произведения в возрасте 21 года.

Среди его произведений - "Гравийное сердце", "Последний подарок", "Дезертирство" и "Восхищение тишиной".

Теги: #литература #гурна_писатель #нобелевская_премия
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