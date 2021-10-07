Католикос-патриарх Грузии Илиа Второй призвал Саакашвили прекратить голодовку

Католикос-патриарх Грузии Илиа Второй направил в четверг своего секретаря в Руставскую тюрьму для встречи с бывшим президентом Михеилом Саакашвили, чтобы попросить и убедить его прекратить начатую в минувшую пятницу в тюремной камере голодовку, сообщает патриархия Грузии.

"Сегодня по благословлению католикоса-патриарха Грузии Илии Второго его секретарь, дьякон Микаэл Ботковели встретился с Михеилом Саакашвили в Руставском пенитенциарном заведении и передал ему благословление католикоса-патриарха. От имени Церкви была передана просьба прекратить голодовку, так как это не христианский поступок", - говорится в сообщении патриархии Грузии.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.