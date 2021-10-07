Правоохранители Украины и США разоблачили мошенников, похитивших $7,5 млн у иностранцев

Национальная полиция Украины совместно с ФБР в Киеве и Харькове пресекли деятельность членов международной преступной группировки, которые через мошенническую схему похитили $7,5 млн у иностранцев.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в четверг, группировка, в которую входили граждане Украины и иностранцы, специально создала торговые платформы и колл-центры для выманивания средств у граждан.

В рамках международного сотрудничества следователи Главного следственного управления, сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции, Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генерального прокурора совместно с иностранными коллегами из США задокументировали и пресекли деятельность этой преступной организации.

В сообщении отмечается, что между лидерами и участниками преступной организации были четко распределены роли: контроль за действиями участников и финансами, их распределение, поиск сотрудников колл-центров, легализация средств. Действовали злоумышленники по следующей схеме: создали соответствующие сайты - торговые платформы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже различных активов; с помощью программного интерфейса имитировали проведение операций и роста прибыли в сотни раз; сотрудники созданных колл-центров звонили инвесторам, которые подали заявки на получение прибыли, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства за предоставление комиссионных услуг - 15% от общей суммы прибыли; получали средства и блокировали аккаунты потерпевших; переводили деньги на счета подконтрольных фирм в разных странах; легализовали средства путем запуска бизнес-проектов, приобретение недвижимости и криптовалюты.

Колл-центры функционировали в Киеве и Харькове, их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были иностранцы. Обязательным условием при принятии "на работу" было владение иностранными языками. Установлено, что по такой схеме злоумышленники обманули только граждан США на $7,5 млн.

Правоохранители провели 5 октября 23 санкционированных обыска на территории Киева, Киевской и Харьковской областей. В результате, правоохранители пресекли деятельность двух мошеннических колл-центров, изъяли компьютерную технику, флешнакопители, криптоноситель, документацию, банковские карты и денежные средства.

Полицейские совместно с иностранными коллегами из ФБР проводят дальнейшие совместные процессуальные меры для установления всех лиц, причастных к функционированию сделки, и полного круга потерпевших.

Украинские полицейские начали собственное уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.