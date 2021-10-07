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13:32 07.10.2021

Кличко призвал ГБР не заниматься пиаром и дезинформацией, а показать приговоры суда

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Кличко призвал ГБР не заниматься пиаром и дезинформацией, а показать приговоры суда

Лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко призвал Государственное бюро расследований (ГБР) прекратить дискредитацию правоохранительного органа через распространение дезинформации относительно столичной власти.

Как сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации в четверг, об этом он заявил в начале заседания Киевского городского совета.

Кличко считает недопустимым публичное распространение информации по поводу Киева на основании предположений и "предварительных оценок". "Последним выступлением на публику удивило ГБР. Если ГБР - непредзятый правоохранительный орган, то странным выглядит очередная попытка через прессу распространять свои предположения и обвинения в адрес столичной власти. И это с формулировками "по предварительным оценкам, может наносить ущерб". Вы говорите о каких-то убытках на 10 миллиардов? Должна быть доказательная база, приговоры суда, вступившие в законную силу. А не предположения и "предварительные оценки". На основании чего они определены?", - сказал он.

"Если у вас есть доказательства по результатам расследований, - обнародуйте их, передавайте дела в суд. Если нет - не занимайтесь пиаром и дезинформацией. Не дискредитируйте правоохранительный орган и не позволяйте использовать его в политических или в личных интересах", - добавил политик.

Он подчеркнул, что столичная власть продолжает обеспечивать жизнедеятельность города, работая в условиях давления и многочисленных обысков.

"Мы сами передали сотни материалов о нарушениях, которые обнаружили во время внутренних аудитов и проверок. Где результаты расследований по этим делам? Сколько чиновников привлекли к ответственности? Обвинения, которые звучат в последнее время, и не имеют доказательств в судах, - не что иное, как продолжение давления на столичную власть, вмешательства в ее деятельность и уничтожения ее репутации. Правоохранительные органы обязаны действовать по закону и в пределах своих полномочий, а не по указаниям сверху и исключительно ради очередного медиаэффекта", - подытожил Кличко.

Теги: #кличко #гбр
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