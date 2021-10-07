В Раде предложили пять кандидатур на пост спикера

Депутатские фракции и народные депутаты предложили пять кандидатур на должность председателя Верховной Рады.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", фракция "Слуга народа" делегировала на эту должность действующего первого вице-спикера Руслана Стефанчука, "Голос" - Ярослава Железняка, "Европейская солидарность" - Яну Зинкевич, а член фракции "ЕС" Алексей Гончаренко предложил на этот пост внефракционного депутата Гео Лероса, тот же в свою очередь выдвинул кандидатуру Гончаренко.

После этого вице-спикер Елена Кондратюк объявила перерыв в работе пленарного заседания парламента на полчаса, "чтобы аппарат Верховной Рады смог подготовить информацию об этих кандидатах и предоставить её народным депутатам".

Как сообщалось, в четверг после отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады в парламенте началась процедура избрания нового спикера.