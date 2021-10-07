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12:57 07.10.2021

Госпогранслужба расследует обстоятельства выезда Саакашвили из Украины

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Госпогранслужба расследует обстоятельства выезда Саакашвили из Украины

Государственная пограничная служба Украины проводит служебную проверку ситуации с выездом гражданина Украины, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили из Украины, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"В ситуации с гражданином Украины М.Саакашвили Государственной пограничной службой Украины действительно проводится служебная проверка. Расследуются обстоятельства его выезда из Украины и факт пересечения государственной границы. Подробно проверяется вся информация, каким способом он выехал за пределы Украины", - сказал Демченко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, в настоящее время ряд должностных лиц Южного регионального управления на время расследования и выводов отстранены от исполнения служебных обязанностей.

"Есть ли информация в базе данных о пересечении им границы я сказать не могу, ведь это персональная информация о лице", - добавил спикер.

Как сообщалось, экс-президент Грузии, гражданин Украины Саакашвили, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.

Теги: #госпогранслужба #саакашвили #проверка
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