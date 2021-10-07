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12:43 07.10.2021

Финляндия приостановила использование вакцины Moderna для мужчин моложе 30 лет

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Финляндия приостановила использование вакцины Moderna для мужчин моложе 30 лет

В Финляндии приостановили использование вакцины Moderna от коронавируса COVID-19 среди мужчин моложе 30 лет из-за сообщений о редких побочных эффектах, сообщает в четверг The Guardian.

"Скандинавское исследование, в котором приняли участие Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания, показало, что мужчины в возрасте до 30 лет, которые получили вакцину Moderna Spikevax, имеют немного более высокий риск развития миокардита, чем другие", - рассказал представитель Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен.

По словам Салминена, миокардит обычно проходит самостоятельно в течение нескольких дней. Тем не менее, теперь в качестве меры предосторожности в Финляндии мужчины моложе 30 лет смогут получить только вакцину Pfizer.

Ранее Швеция и Дания тоже прекратили применение вакцины компании Moderna среди лиц в возрасте до 30 лет из-за риска возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Согласно данным Управления здравоохранения Швеции, симптомы этого состояния могут включать усталость, нерегулярный пульс, жар и боль в груди. Управление здравоохранения Дании отмечает, что количество зарегистрированных таких случаев очень невелико, как и риск возникновения побочных эффектов.

Миокардит - это поражение сердечной мышцы воспалительного характера. В большинстве случаев он проходит бессимптомно.

Теги: #moderna #финляндия #мужчины
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