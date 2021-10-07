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10:59 07.10.2021

Голосование за председателя Рады и первого вице-спикера может состояться уже в четверг - нардеп Кравчук

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Голосование за председателя Рады и первого вице-спикера может состояться уже в четверг - нардеп Кравчук

Верховная Рада может провести голосование за избрание председателя парламента и первого вице-спикера уже в четверг, 7 октября, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Да, мы бы хотели провести сегодня голосование за назначение, чтобы Верховная Рада работала стабильно", - сказала Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Она уточнила, что речь идёт об избрании и председателя парламента, и первого вице-спикера.

Ранее глава фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что на должность спикера будет назначен Руслан Стефанчук, а первым вице-спикером - первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Теги: #руководство #рада
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