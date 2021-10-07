Киев обеспечит специально оборудованными автомобилями киевлян-участников АТО/ООС, потерявших конечности в ходе боевых действий

Киевская городская государственная администрация (КГГА) выплатит одноразовую адресную материальную помощь некоторым киевлянам - лицам с инвалидностью - участникам АТО/ООС на приобретение специально оборудованных потребностям лиц с инвалидностью легковых автомобилей.

Как сообщает пресс-служба КГГА, за такое решение проголосовали 86 депутатов Киевского городского совета.

"Некоторые киевляне-участники антитеррористической операции потеряли конечности или их части во время боевых действий на востоке Украины. Принятие этого решения позволит обеспечить их специальными автомобилями, но самое главное, что это вернет их к нормальной жизни, сделает независимыми и мобильными", - сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

Она отметила, что на сегодня предусмотрено выделение материальной помощи для шестерых ветеранов АТО, которые имеют соответствующие потребности. Хонда также добавила, что согласно проведенным мониторингом цен, размер материальной помощи составит 490 тыс грн на одного человека. Указанная материальная помощь - целевая, и не может быть использована для других целей.

После получения помощи участникам АТО/ООС необходимо будет обратиться в Киевский городской центр помощи участникам антитеррористической операции, работники которого будут сопровождать весь процесс от покупки транспортного средства, до взятия его на учет.