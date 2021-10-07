Рада рассмотрит вопросы назначения Стефанчука спикером и Корниенко вице-спикером, утверждает нардеп Железняк

Верховная Рада на заседании в четверг рассмотрит вопросы назначения первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука на должность председателя Верховной Рады, а на должность его первого заместителя – главы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, утверждает глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Назначение нового спикера (Стефанчука) и первого вице (Корниенко) тоже будет сегодня", - написал Железняк в своем Телеграм-канале.

Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает подтверждением или опровержением этой информации.