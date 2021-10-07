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10:11 07.10.2021

Адвокаты требуют назначить судебный процесс в ближайшие дни из-за состояния здоровья Саакашвили

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Адвокаты требуют назначить судебный процесс в ближайшие дни из-за состояния здоровья Саакашвили

Власти Грузии умышленно оттягивают назначение даты судебного процесса над бывшим президентом страны Михеилом Саакашвили, чтобы из-за голодовки он физически не смог явиться в суд, заявил адвокат Димитри Садзаглишвили.

"Мы требуем в ближайшие дни назначения судебного процесса, так как сегодня уже седьмой день объявленной Михаилом Саакашвили голодовки и наступает момент, когда он физически не сможет явиться в суд", - сказал адвокат в четверг в эфире оппозиционного телеканала "Мтавари архи".

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.

Теги: #адвокаты #саакашвили
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