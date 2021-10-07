Рудык не исключает блокирование трибуны Рады в четверг при участии "Голоса"

Лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык не исключает, что оппозиционные фракции могут в четверг блокировать трибуну Верховной Рады во время рассмотрения вопроса об отзыве Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента.

"Я не преувеличиваю, когда говорю, что сейчас идет борьба за парламентаризм… Я абсолютно не исключаю (блокирование трибун – ИФ). Сейчас настроения достаточно решительные у оппозиции", - сказала Рудык в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

По ее словам, на данный момент в парламенте есть голоса за отзыв Разумкова с поста спикера парламента, но их количество "на грани".

В то же время, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что их фракция вряд ли будет блокировать трибуну. "Во всяком случае, если мы не увидим каких-то сумасшедших нарушений регламента", - сказал он.