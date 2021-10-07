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08:37 07.10.2021

За сутки в Украине привито более 120 тыс. человек

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За сутки в Украине привито более 120 тыс. человек

За минувшие сутки вторника, 6 октября, в Украине привито 122 298 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"122 298 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 6 октября 2021. Одну дозу получили 59 428 человек, полностью иммунизированы – 62 870 человек", – указано в сообщении утром в четверг.

Отмечается, что в течение суток работало 914 мобильных бригад, 3 038 пунктов прививки, 351 центр вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 360 202 человека, из них получили одну дозу – 7 360 200 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 942 170 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 13 302 370 прививок", – подчеркнули в ведомстве.

Теги: #вакцинация #коронавирус
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