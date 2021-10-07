Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 236 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга возросло до 236 млн 511 тыс. 950, свидетельствуют данные на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались не менее 4 млн 828 тыс. 340 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 44 млн 58 тыс. 827 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов достигло показателя в 707 тыс. 781.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 894 тыс. 312. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 449 тыс. 856 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 516 тыс. 967 заболевших. Скончались 599 тыс. 359 человек.

За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 367 млн 836 тыс. 234 дозы вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 621; а количество случаев на 1 млн человек - 30,417. В США на 1 млн жителей в среднем скончались 2 тыс. 182 человека, в Индии - 322, Бразилии - 2 тыс. 795.