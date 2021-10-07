События

08:26 07.10.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 236 млн - университет Хопкинса

2 мин читать
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 236 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга возросло до 236 млн 511 тыс. 950, свидетельствуют данные на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались не менее 4 млн 828 тыс. 340 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 44 млн 58 тыс. 827 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов достигло показателя в 707 тыс. 781.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 894 тыс. 312. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 449 тыс. 856 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 516 тыс. 967 заболевших. Скончались 599 тыс. 359 человек.

За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 367 млн 836 тыс. 234 дозы вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 621; а количество случаев на 1 млн человек - 30,417. В США на 1 млн жителей в среднем скончались 2 тыс. 182 человека, в Индии - 322, Бразилии - 2 тыс. 795.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:37 07.10.2021
За сутки в Украине привито более 120 тыс. человек

За сутки в Украине привито более 120 тыс. человек

08:15 07.10.2021
В Украине за сутки зафиксировано 15 125 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 4 380 человек, 314 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 15 125 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 4 380 человек, 314 умерло

06:55 07.10.2021
ВОЗ начала поставки медикаментов против COVID-19 в КНДР

ВОЗ начала поставки медикаментов против COVID-19 в КНДР

08:46 06.10.2021
За сутки в Украине привито почти 118 тыс. человек –

За сутки в Украине привито почти 118 тыс. человек –

08:41 06.10.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 235,8 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 235,8 млн

08:15 06.10.2021
В Украине за сутки зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 4 630 человек, 320 умерло

В Украине за сутки зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 4 630 человек, 320 умерло

06:03 06.10.2021
ЕС нужно быть более независимым в экономике и сфере обороны

ЕС нужно быть более независимым в экономике и сфере обороны

20:20 05.10.2021
В работе Facebook и Instagram вновь наблюдается сбой

В работе Facebook и Instagram вновь наблюдается сбой

13:03 05.10.2021
Минздрав направил представление владельцам 15 медучреждений, в которых подделывали COVID-сертификаты

Минздрав направил представление владельцам 15 медучреждений, в которых подделывали COVID-сертификаты

12:54 05.10.2021
Система "СОТА" для анализа и управления ситуацией с COVID-19 представлена в ОП

Система "СОТА" для анализа и управления ситуацией с COVID-19 представлена в ОП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 15 125 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 4 380 человек, 314 умерло

Около двухсот тысяч человек погибли во время трагедии в Бабьем Яру - Зеленский

Зеленский назвал Бабий Яр общей трагедией еврейского и украинского народов

Зеленский провел встречу со Штайнмайером

Врио главы правления Укрэксимбанка Ермаков отстранил глав департаментов банковской безопасности и информационной политики

ПОСЛЕДНЕЕ

Турция ратифицировала Парижское соглашение по климату

Латвия намерена организовать большую международную конференцию по вопросам Крыма

Российские хакеры, подозреваемые в кибератаке на SolarWinds, пытались взломать правительственные сети США и Европы, утверждает CNN

За минувшие сутки российские наемники обстреляли 6 раз украинские позиции на Донбассе

7 октября: Какой сегодня праздник

США перебросили в Европу четыре стратегических бомбардировщика B-1B

В Киеве 7 октября возможны изменения в маршрутах общественного транспорта

Жертвами землетрясения в Пакистане стали не менее 20 человек

Байден и Си Цзиньпин до конца года проведут переговоры в виртуальном формате

Исследователи киевского вуза стали первыми в Украине соавторами Нобелевского лауреата по химии 2021

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА