В Украине за сутки зафиксировано 15 125 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 4 380 человек, 314 умерло

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 15 125 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 4 380 человек, 314 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 6 октября 2021 в Украине зафиксировано 15 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 421, медработников - 341). Также за минувшие сутки: госпитализировано – 3 541 человек; летальных случаев - 314; выздоровели – 4 380 человек", – сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 6 октября зафиксировано 12 662 новых случаев заболевания COVID-19, 5 октября зафиксировано 9 846 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 октября сообщалось о 4 821 новых случае заболевания СOVID-19, 3 октября зафиксировано 7 967 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 октября зафиксировано 11 809 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 октября зафиксировано 12 034 новых случая заболевания СOVID-19, 30 сентября зафиксировано 11 757 новых случаев заболевания СOVID-19, 29 сентября зафиксировано 9 666 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 497 643 человека, выздоровело 2 277 762 человека, летальных случаев - 57 840.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 168), Львовской (1 130), Одесской (1 059), Днепропетровской (1 042) и Донецкой (985) областях.