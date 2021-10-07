Российские хакеры, подозреваемые в кибератаке на SolarWinds, пытались взломать правительственные сети США и Европы, утверждает CNN

Российские хакеры в последние месяцы предположительно пытались проникнуть в правительственные сети США и Европы, сообщает CNN со ссылкой на аналитиков в сфере кибербезопасности.

"Группа (хакеров - ИФ) создала угрозу для нескольких государственных структур, организаций, которые занимаются политическими и внешнеполитическими вопросами, и поставщиков технологий, которые предоставляют прямой или косвенный доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе", - заявил телеканалу старший вице-президент и технический директор фирмы по кибербезопасности Mandiant Чарльз Кармакал.

Он не стал уточнять, о каких именно поставщиках технологий идет речь.

Отмечается, что в таких действиях подозревается группировка хакеров, которая предположительно причастна к кибератакам на правительственные структуры США в 2020 году.

Американский чиновник сообщил CNN, что федеральные агентства США отслеживают последние действия российских хакеров. "Этот вопрос поднимался на недавних заседаниях Совета национальной безопасности", - сказал он.

В декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Ряд американских официальных лиц заявили, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, предположительно связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь прошлого года для ее программного обеспечения Orion. В итоге США ввели санкции против РФ в ответ на атаку против SolarWinds.

Россия неоднократно отвергала все обвинения американской стороны.

Администрация президента США Джо Байдена сделала реагирование на угрозы кибербезопасности ключевым приоритетом. В мае американский лидер подписал исполнительный указ, направленный на укрепление федеральной кибербезопасности.

Атаки в киберпространстве президент США обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным во время июньского саммита в Женеве.