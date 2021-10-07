За минувшие сутки российские наемники обстреляли 6 раз украинские позиции на Донбассе

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В частности, в направлении Нью-Йорка и Крымского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Новолуганского противник трижды обстрелял украинские позиции, при этом два раза из стрелкового оружия и один раз - из подствольных гранатометов.В районе Южного оккупанты совершили прицельный обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"По состоянию на 7:00 утра, 7 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подчеркнули в штабе.