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06:51 07.10.2021

США перебросили в Европу четыре стратегических бомбардировщика B-1B

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США перебросили в Европу четыре стратегических бомбардировщика B-1B

Соединенные Штаты перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании две пары стратегических бомбардировщика B-1B Lancer, сообщило Европейское командование США.

"Бомбардировщики B-1B Lancer, вспомогательное оборудование и персонал из состава 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи с базы ВВС Дайс (штат Техас) прибыли на базу Королевских ВВС Фэрфорд в Англии для выполнения давно запланированной миссии оперативной группы бомбардировщиков", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Европейское командование совместно со Стратегическим командованием США регулярно проводят такие операции с 2018 года с задействованием стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, B-52H Stratofortress и B-2 Spirit.

Миссии стратегических бомбардировщиков ВВС США в Европе позволяют экипажам тренироваться в развертывании на незнакомых аэродромах и взаимодействовать с союзниками по НАТО и партнерами для повышения боеготовности, указывается в сообщении.

"Тренируясь и интегрируясь с нашими союзниками и партнерами, мы расширяем нашу способность адаптироваться к вызовам и противостоять противникам на глобальном уровне", - сказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригян.

При этом он подчеркнул, что стратегические бомбардировочные миссии на театрах военных действий в зоне ответственности Командования ВВС США в Европе демонстрируют уникальную способность американских ВВС быстро развертываться и интегрироваться с союзниками по НАТО и партнерами, обеспечивая при этом необходимую подготовку для совместных сил.

При подлете к Великобритании американские бомбардировщики сопровождались истребителями британских Королевских ВВС.

Теги: #сша #бомбардировщики #британия
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