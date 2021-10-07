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06:01 07.10.2021

В Киеве 7 октября возможны изменения в маршрутах общественного транспорта

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В Киеве 7 октября возможны изменения в маршрутах общественного транспорта

В столице в четверг возможны изменения в маршрутах общественного транспорта в связи с проведением мероприятий к Всемирному дню действий за достойный труд.

"На время проведения мероприятий возможный запрет движения транспорта на улицах Владимирской (от ул. Льва Толстого до ул. Богдана Хмельницкого), Богдана Хмельницкого (от ул. Владимирской до ул. Крещатик) Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади), Грушевского и Ивана Мазепы. Из-за этого будут внесены изменения в маршруты следования общественного транспорта", - сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

 

Теги: #киев #изменения #транспорт
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