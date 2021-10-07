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05:10 07.10.2021

Жертвами землетрясения в Пакистане стали не менее 20 человек

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Жертвами землетрясения в Пакистане стали не менее 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли и более 200 получили ранения в результате сильного землетрясения в пакистанской провинции Белуджистан, сообщил журналистам директор Управления по борьбе со стихийными бедствиями страны Насир Насир.

Эпицентр толчка залегал на глубине 10 км и находился примерно в 100 км от города Кветта. Более 100 домов обрушились, большое количество было повреждено, в том числе правительственные здания.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,7.

Теги: #жертвы #землетрясение #пакистан
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