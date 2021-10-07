Жертвами землетрясения в Пакистане стали не менее 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли и более 200 получили ранения в результате сильного землетрясения в пакистанской провинции Белуджистан, сообщил журналистам директор Управления по борьбе со стихийными бедствиями страны Насир Насир.

Эпицентр толчка залегал на глубине 10 км и находился примерно в 100 км от города Кветта. Более 100 домов обрушились, большое количество было повреждено, в том числе правительственные здания.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,7.