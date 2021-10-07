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05:07 07.10.2021

Байден и Си Цзиньпин до конца года проведут переговоры в виртуальном формате

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Байден и Си Цзиньпин до конца года проведут переговоры в виртуальном формате

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, проведут до конца года рабочие переговоры в виртуальном формате, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на высокопоставленного сотрудника администрации Белого дома.

По данным источника, соглашение о встрече двух лидеров в онлайн стороны достигли после того, как советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава канцелярии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ян Цзечи встретились в Цюрихе ранее в среду и провели шестичасовые переговоры.

Представитель Белого дома отметил, что идею провести такую встречу выдвинули после того, как Байден в ходе телефонного разговора с Си Цзиньпином в сентябре выразил желание увидеться с ним.

AP напоминает, что Си Цзиньпин последнее время не выезжал из Китая из-за пандемии коронавируса COVID-19. Он также не собирается посещать лично предстоящие саммит G20 в Риме и Конференцию ООН по изменению климата (COP26) в Глазго.

Теги: #сша #переговоры #китай #лидеры
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