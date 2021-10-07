Исследователи киевского вуза стали первыми в Украине соавторами Нобелевского лауреата по химии 2021

Исследователи Киевского национального университета имени Тараса Шевченко стали первыми в стране соавторами Нобелевского лауреата по химии 2021 Беньямина Листа, указано на официальной странице вуза в Фейсбуке.

"Исследователи химического факультета КНУ имени Тараса Шевченко Александр Григоренко, директор Института высоких технологий (ИВТ) КНУ имени Тараса Шевченко профессор Игорь Комаров, бывший аспирант ИВТ Андрей Тимцуник - первые и на данный момент единственные в Украине соавторы Нобелевского лауреата по химии 2021 Беньямина Листа", - сообщается в посте.

Ранее сообщалось, ученый из ФРГ Беньямин Лист и его коллега из США Дэвид Макмиллан стали лауреатами Нобелевской премии по химии 2021 года. Премию присудили за "развитие асимметрического органокатализа". Глава комитета подчеркнул, что ученые изучали "оригинальные инструменты для строительства молекул". В пресс-релизе комитета отмечалось, что работа ученых "оказала большое влияние на фармацевтические исследования и сделала химию более экологичной".