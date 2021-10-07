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04:05 07.10.2021

Pfizer проверит эффективность своей вакцины от COVID-19, привив жителей бразильского города Толеду

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Pfizer проверит эффективность своей вакцины от COVID-19, привив жителей бразильского города Толеду

Американская компания Pfizer проведет исследование эффективности своего препарата от коронавируса COVID-19 путем вакцинации всего населения старше 12 лет в городе на юге Бразилии, сообщают западные СМИ со ссылкой на эту компанию.

По данным Pfizer, исследование вакцины разработки Pfizer/BioNTech проведут в городе Толеду (штат Парана), население которого составляет 143 тыс. человек. Исследованию будут содействовать бразильская национальная вакцинационная программа, местные органы здравоохранения, система образования.

В компании заявили, что целью такого исследования является изучение передачи коронавируса после вакцинации населения.

По данным СМИ, ссылающихся на местные органы здравоохранения, уже 98% населения Толеду получили первую дозу вакцины от COVID-19. В основном жители делали прививки препаратом Pfizer. Некоторые получили компонент вакцин разработки компаний AstraZeneca и Sinovac Biotech Ltd. Полную вакцинацию прошли 56% жителей города.

Ранее в этом году похожее исследование провел бразильский Институт Бутантан в городе Серрана (штат Сан-Паулу) с населением 45,6 тыс. человек. Тогда в институте заявили, что массовая вакцинация сократила смертность вследствие заражения коронавирусом на 95%.

Бразилия занимает третье место среди стран мира по числу выявленных случаев коронавируса - там за время пандемии диагностировали свыше 21 млн заражений. По смертности Бразилия находится на втором месте: зафиксировано более 598,8 тыс. летальных исходов среди инфицированных.

 

Теги: #эффективность #бразилия #исследование #вакцина
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