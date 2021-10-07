Зеленский назначил послов Украины в Африке и Латинской Америке

Президент Украины Владимир Зеленский назначил чрезвычайных и полномочных послов Украины по совместительству в странах Африки и Латинской Америки, согласно указам №516 / 2021 - №521 / 2021, опубликованным на сайте главы государства.

Как сообщается, президент назначил Андрея Праведника чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Руанда, который по совместительству является чрезвычайным и полномочным послом в Республике Кения.

Отмечается, что Валерий Кирдода, который по совместительству представляет Украину в Федеративной Республике Нигерия, назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Камерун.

Кроме этого, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Мексиканских Соединенных Штатах Оксана Драмарецкая по совместительству будет выполнять дипмиссию в Республике Панама, в Белизе, Республике Гватемала и Коста-Рике.