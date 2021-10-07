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01:16 07.10.2021

В Дании приостановили применение вакцины Moderna среди лиц младше 18 лет

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В Дании приостановили применение вакцины Moderna среди лиц младше 18 лет

Власти Дании в среду в целях безопасности прекратили прививать вакциной компании Moderna против COVID-19 подростков до 18 лет, сообщило издание The Local со ссылкой на Управление здравоохранения Дании.

В Управлении заявили, что такое решение приняли "в качестве меры предосторожности".

По информации властей Дании, уже около 1 тыс. человек в возрасте до 18 лет привились препаратом Moderna.

Издание отмечает, что согласно новому исследованию, менингит и миокардит являются редкими побочными эффектами вакцинации. Первичные данные при этом указывают на возможность повышенного риска миокардита при вакцинации препаратом Moderna.

Ранее Швеция тоже прекратила применение вакцины компании Moderna - среди лиц в возрасте до 30 лет из-за риска возникновения проблем с сердцем. Согласно данным Управления здравоохранения Швеции, симптомы этого состояния могут включать усталость, нерегулярный пульс, жар и боль в груди. Управление здравоохранения Дании отмечает, что количество зарегистрированных таких случаев очень невелико, как и риск возникновения побочных эффектов.

В Дании с начала пандемии COVID-19 выявили более 361 тыс. заражений COVID-19, свыше 2,5 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #вакцинация #модерна #дания #приостановка
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