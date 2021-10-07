Иран и Ирак обменялись останками более 30 солдат, погибших на войне 1980-1988 гг

Ирак и Иран в среду провели обмен останками 31 военнослужащего, которые погибли на ирано-иракской войне 1980-1988 годов, передают в среду западные СМИ со ссылкой на заявление Международного Комитета Красного Креста (МККК).

"Под эгидой МККК сегодня останки 11 иракских и 20 иранских солдат были возращены на родину", - говорится в сообщении МККК.

Там отметили, что обмен состоялся на пограничном посту Шаламчех недалеко от города Басра на юге Ирака.

В МККК пообещали, что будут и дальше требовать от "ответственных органов властей ответов для семей солдат, пропавших без вести".

За последние годы при поддержке МККК в регионе были несколько раз организованы церемонии обмена останками погибших.