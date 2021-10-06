События

23:17 06.10.2021

Около двухсот тысяч человек погибли во время трагедии в Бабьем Яру - Зеленский

2 мин читать
Около двухсот тысяч человек погибли во время трагедии в Бабьем Яру - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласно новым исследованиям, вероятно, около двухсот тысяч человек стали жертвами массового уничтожения евреев в Бабьем Яру.

"Сколько их осталось лежать здесь навсегда? Точно сегодня не скажет никто. На Нюрнбергском процессе говорилось около 100 000 человек. Сегодня новые исследования говорят, что, вероятно, около двухсот тысяч человек", - цитирует президента пресс-служба главы государства.

При этом Зеленский подчеркнул, что "для нацистов эти тысячи не имели значения, в отличие от всех нас. Потому что каждая новая тысяча жертв - это новая тысяча лет, в которые будет длиться наша боль".

"В этом месте трудно говорить. На тысячи лет его оккупировала тишина. В этом месте трудно дышать. Тысячи детей сделали здесь последний вздох. В этом месте трудно стоять. Тысячи шаров сбивали с ног убитых именно здесь, в урочище Бабий Яр, что пронизано болью и криком, кровью и смертью. Место, которое Господь покинул навсегда, а дьявол обходит стороной. Это такое место. 80 лет назад здесь произошли ужасные преступления", - отметил президент.

Глава государства напомнил, что во время Второй мировой войны в сентябре 1941 года Киев захватили нацисты, а уже через неделю гитлеровцы расстреляли 752 пациентов психиатрической больницы имени Павлова.

Он отметил, что в первые два дня нацисты казнили в Бабьем Яру 33 771 еврея, в основном это были пожилые люди, женщины и дети старше трех лет, а младенцев вообще убивали, не считая.

"Над оврагом день и ночь кружил нацистский самолет, шум которого заглушал выстрелы. Но не смог заглушить страшный стон, который, по словам очевидцев, раздавался над Бабьим Яром еще несколько дней, а земля вздрагивала от конвульсий похороненных заживо", - добавил глава государства.

В последующие два года нацисты казнили в Бабьем Яру почти все еврейское население Киева, а дальше убивали цыган украинский, военнопленных, нарушителей порядка.

Как сообщается, глава Украинского государства и гости приняли участие в открытии-перформансе мемориального объекта "Кристаллическая стена плача". Также присутствующие ознакомились с аудиовизуальной инсталляцией "Зеркальное поле". Этот объект - это столбы с динамиками, из которых голосами взрослых и детей озвучивают имена жертв Бабьего Яра. Также участники мероприятия посмотрели световой перформанс в овраге и посетили символическую синагогу "Место для размышлений", где была выполнена молитва кантора.

Теги: #жертвы #бабий_яр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:21 06.10.2021
Мы должны пообещать человечеству, что Бабий Яр никогда больше не повторится - президент Израиля

Мы должны пообещать человечеству, что Бабий Яр никогда больше не повторится - президент Израиля

20:39 06.10.2021
Зеленский назвал Бабий Яр общей трагедией еврейского и украинского народов

Зеленский назвал Бабий Яр общей трагедией еврейского и украинского народов

20:30 06.10.2021
Блинкен: Будем помнить трагедию Бабьего Яра и действовать,чтобы она не повторилась

Блинкен: Будем помнить трагедию Бабьего Яра и действовать,чтобы она не повторилась

10:06 06.10.2021
МЦХ "Бабий Яр" назвал первые 159 имен нацистских солдат, убивавших евреев в Бабьем Яру

МЦХ "Бабий Яр" назвал первые 159 имен нацистских солдат, убивавших евреев в Бабьем Яру

09:31 04.10.2021
В Украине состоится премьера фильма "Бабий Яр. Контекст" Лозницы

В Украине состоится премьера фильма "Бабий Яр. Контекст" Лозницы

19:07 03.10.2021
Жертвами взрыва в мечети Кабула стали восемь человек, 20 ранены

Жертвами взрыва в мечети Кабула стали восемь человек, 20 ранены

06:29 01.10.2021
В результате ДТП в Польше погибло трое граждан Украины - СМИ

В результате ДТП в Польше погибло трое граждан Украины - СМИ

10:06 30.09.2021
Госдеп США в годовщину трагедии Бабьего Яра: мы должны удвоить наши усилия в противостоянии ненависти, которая привела к Холокосту

Госдеп США в годовщину трагедии Бабьего Яра: мы должны удвоить наши усилия в противостоянии ненависти, которая привела к Холокосту

09:04 30.09.2021
Более 100 человек погибли в столкновении между бандами в эквадорской тюрьме - президент Эквадора

Более 100 человек погибли в столкновении между бандами в эквадорской тюрьме - президент Эквадора

18:06 29.09.2021
Президент Израиля посетит Украину с первым государственным визитом 5-7 октября - посольство

Президент Израиля посетит Украину с первым государственным визитом 5-7 октября - посольство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский назвал Бабий Яр общей трагедией еврейского и украинского народов

Зеленский провел встречу со Штайнмайером

Врио главы правления Укрэксимбанка Ермаков отстранил глав департаментов банковской безопасности и информационной политики

Украинская власть будет жестко реагировать на любые случаи антисемитизма - Ермак

Начисление штрафов за неподачу информации о конечных бенефициарах начнется с декабря - глава Минюста

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Грузии: Об экстрадиции Саакашвили в Украину речи не идет

Канада делает обязательной вакцинацию от COVID-19 для госслужащих

Штайнмайер о Бабьем Яру: Германия знает о своей ответственности перед историей

Разумков предположил, что Корниенко может стать первым вице-спикером

Минздрав с 1 октября увеличил в Украине количество ковидных коек на более 3,5 тыс. коек

Прокуратура Австрии подтвердила расследование в отношении канцлера Курца по подозрению в коррупции

Прокуратура согласовала подозрение двум чиновникам Укрэксимбанка

Гражданину Турции выдвинули подозрение в переправке нелегалов – прокуратура

Швеция приостановила вакцинацию препаратом Moderna людей моложе 30 лет из-за риска сердечных заболеваний

Зеленский провел встречу со Штайнмайером

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА