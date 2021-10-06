Около двухсот тысяч человек погибли во время трагедии в Бабьем Яру - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласно новым исследованиям, вероятно, около двухсот тысяч человек стали жертвами массового уничтожения евреев в Бабьем Яру.

"Сколько их осталось лежать здесь навсегда? Точно сегодня не скажет никто. На Нюрнбергском процессе говорилось около 100 000 человек. Сегодня новые исследования говорят, что, вероятно, около двухсот тысяч человек", - цитирует президента пресс-служба главы государства.

При этом Зеленский подчеркнул, что "для нацистов эти тысячи не имели значения, в отличие от всех нас. Потому что каждая новая тысяча жертв - это новая тысяча лет, в которые будет длиться наша боль".

"В этом месте трудно говорить. На тысячи лет его оккупировала тишина. В этом месте трудно дышать. Тысячи детей сделали здесь последний вздох. В этом месте трудно стоять. Тысячи шаров сбивали с ног убитых именно здесь, в урочище Бабий Яр, что пронизано болью и криком, кровью и смертью. Место, которое Господь покинул навсегда, а дьявол обходит стороной. Это такое место. 80 лет назад здесь произошли ужасные преступления", - отметил президент.

Глава государства напомнил, что во время Второй мировой войны в сентябре 1941 года Киев захватили нацисты, а уже через неделю гитлеровцы расстреляли 752 пациентов психиатрической больницы имени Павлова.

Он отметил, что в первые два дня нацисты казнили в Бабьем Яру 33 771 еврея, в основном это были пожилые люди, женщины и дети старше трех лет, а младенцев вообще убивали, не считая.

"Над оврагом день и ночь кружил нацистский самолет, шум которого заглушал выстрелы. Но не смог заглушить страшный стон, который, по словам очевидцев, раздавался над Бабьим Яром еще несколько дней, а земля вздрагивала от конвульсий похороненных заживо", - добавил глава государства.

В последующие два года нацисты казнили в Бабьем Яру почти все еврейское население Киева, а дальше убивали цыган украинский, военнопленных, нарушителей порядка.

Как сообщается, глава Украинского государства и гости приняли участие в открытии-перформансе мемориального объекта "Кристаллическая стена плача". Также присутствующие ознакомились с аудиовизуальной инсталляцией "Зеркальное поле". Этот объект - это столбы с динамиками, из которых голосами взрослых и детей озвучивают имена жертв Бабьего Яра. Также участники мероприятия посмотрели световой перформанс в овраге и посетили символическую синагогу "Место для размышлений", где была выполнена молитва кантора.