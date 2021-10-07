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07:00 07.10.2021

7 октября: Какой сегодня праздник

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7 октября: Какой сегодня праздник

7 октября отмечают Всемирный день действий профсоюзов "За достойный труд", международный день невралгии тройничного нерва, международный день безопасной дороги в школу, день создания Ассоциации ветеранов МВД в Украине, славянский праздник урожая Таусень (Родогощ)а у православных - День памяти первомученицы Феклы Иконийской. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы этого дня, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

В этот день, 7 октября, православная церковь чтит память первомученицы Феклы, последовательницы апостола Павла, которая претерпела много страданий за свою святость и чистоту. В возрасте 18 лет она обратилась в христианскую веру, осознанно став невестой Жениха Небесного.

Христианская вера помогла Фекле перенести все страдания и муки от гонителей христиан и от мужчин, которые посягали на ее девство. Ее пытались сжечь на костре, но пошел дождь с градом и огонь погас. Феклу не растерзали дикие звери, а лишь покорно лизали ей ноги. Пьяные парни хотели обесчестить святую деву, но Господь открыл перед ней верх и укрыл ее от преследователей в пещере. Святая равноапостольная Фекла дожила до 90 лет, исцеляя страждущих духом и плотью, проповедуя истину и многих обращая к вере.

Традиции:

В этот день чествуют святую Феклу. Ей можно молиться о чем угодно, просить спасения, исцеления, любви, счастливого стечения обстоятельств, удачи и счастья.

Также в этот день есть одна особая традиция. Считается, что в течение дня нельзя зажигать никакой огонь. Но вот после захода зажечь пламя обязательно. Считается, что огонь после мероприятия принесет счастье, богатство и успех. Именно поэтому день и называется заревницей.

Приметы:

Кто сегодня загадает желание, глядя на пламя, у того оно обязательно сбудется

Все узлы, которые будут сегодня завязаны, никогда не развяжутся

Сегодня нужно заключать браки. Принято считать, что они будут крепкими и счастливыми.

Яркое солнце на Феклу обещает резкое изменение погоды.

Гром гремит 7 октября – зима будет теплой.

Зима будет теплой, если на дубе много желудей.

Зима будет холодная и ранняя, если в день Феклы птицы низко над землей летают.

Запреты:

Сегодня нельзя думать плохо о родных или близких, чтобы не навлечь на себя беду.

Не следует в этот день объедаться и злоупотреблять алкоголем.

Не желательно сейчас отказывать нуждающимся, чтобы весь следующий год не быть нуждающимся.

Нельзя врать, чтобы не навлечь на свой род бедствия.

Именины: Антон, Владислав, Давид, Дмитрий, Семен, Степан, Фекла

В этот день:

1253 - Коронация в Дрохичине галицко-волынского князя Даниила Романовича королевской короной, присланной от Папы Римского Иннокентия IV.

1620 - У Могилева османы и татары разгромили войско Речи Посполитой, которое отступало после Цецорской битвы. Погибли великий коронный гетман Станислав Жолкевский и Михаил Хмельницкий, в плен попал его сын Богдан.

1913 - Впервые в мире на заводе Генри Форда в Детройте весь производственный процесс сборки автомобилей начали выполнять по новой технологической схеме - на конвейере.

1920 - Первые сто женщин приняты в Оксфордский университет.

1952 - Получен патент на штрих-код.

1997 - Основана Украинская универсальная биржа в Полтаве

2001 - В ответ на проведенные 11 сентября теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне и после отказа движения Талибан выдать США Осаму бен Ладена, обвиняемого в их организации, в 19.27 по киевскому времени американские войска начали операцию "Возмездие", нанеся ракетно-бомбовые удары по стратегическим позициям талибов в Афганистане. С поддержкой действий США выступили руководители Великой Британии, Германии и России.

2006 – В России убита оппозиционная журналистка Анна Политковская.

Теги: #традиции #именины #этот_день #праздник_сегодня
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