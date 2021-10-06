Канада делает обязательной вакцинацию от COVID-19 для госслужащих

Служащие федеральных властей Канады, сотрудники полиции и военные, а также лица, путешествующие внутри страны железнодорожным и воздушным транспортом, обязаны вакцинироваться от COVID-19 в течение ближайших двух месяцев, сообщают в среду западные СМИ.

"Эти ответственные, практические и жесткие шаги... защитят канадцев, предотвратят перегрузку нашей системы здравоохранения, позволят нашим детям продолжить ходить в школу, ускорят восстановление нашей экономики", - заявила вице-премьер Канады Христя Фриланд.

По ее словам, такое решение властей гарантирует, что меньшинство жителей страны, отвергающих вакцинацию от COVID-19, не смогут "саботировать" экономическое восстановление Канады.

По данным СМИ, канадских государственных служащих - около 300 тыс. человек - обязуют вакцинироваться до конца октября, хотя допускается ряд медицинских исключений. Всех прочих служащих, кто не пройдет курс вакцинации до истечения октября, отправят в отпуск без сохранения жалования.

В свою очередь лица от 12 лет, кто путешествует по Канаде по железным дорогам или воздушным транспортом, должны вакцинироваться до конца ноября.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сделавший политику обязательной вакцинации одним из пунктов своей предвыборной программы на прошедших в сентябре парламентских выборах, заявлял, что любого федерального служащего, вводящего в заблуждение по поводу своего иммунного статуса, ждут серьезные последствия.

Трюдо также объявлял о планах представить общественности паспорт вакцинированного для международных путешествий и принять закон, криминализирующий угрозы в адрес сотрудников здравоохранения.

СМИ напоминают, что подобная законодательная инициатива стала ответом на акции протеста против вакцинации, которые прошли за последние месяцы в Канаде и объектами нападок которых становились больницы и клиники.

По данным СМИ, более 82% населения Канады в возрасте от 12 лет завершили курс вакцинации, а хотя бы первую дозу вакцины получили 88% жителей.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Канаде за время пандемии выявили более 1,64 млн случаев заражения коронавирусом. Свыше 28 тыс. инфицированных скончались.