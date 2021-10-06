Штайнмайер о Бабином Яру: Германия знает о своей ответственности перед историей

Президент Федеративной Республики Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия знает о своей ответственности перед историей, имея в виду события Второй мировой войны, и эта ответственность никогда не пройдет.

"Мы, немцы, знаем о своей ответственности перед историей. Это ответственность, которая никогда не пройдет. Это ответственность за наше совместное будущее", - заявил Штайнмайер, выступая на церемонии чествования памяти жертв 80-й годовщины трагедии в Бабьем Яру.

По его словам, Холокост начался не с немецких фабрик смерти в Освенциме, Треблинке, Собиборе или Майданеке. "Он начался раньше, с захватнического похода (Гитлера – ИФ) на восток, в лесах, на окраинах городов и сел. Более, чем один миллион евреев стали жертвами "Холокоста от пуль" в Украине", - сказал Штайнмайер.

"Я сегодня здесь, чтобы напомнить – а мы должны напоминать - о том, к чему могут привести безмерная ненависть, национализм, антисемитизм и расовая вражда. Мы должны напоминать и потому, что хорошего будущего без честной памяти не будет", - подчеркнул он.

Президент Германии со своей стороны поблагодарил Украину за примирение и тесное партнерство.

"Я чувствую глубокую благодарность за примирение, уважаемый господин президент Зеленский, вы - люди Украины и наследники жертв того времени за то, что протянули руку нам, немцам … Благодарность я ощущаю за тесное партнерство, которое объединяет наши страны. Еще большую благодарность я чувствую за совместные основы, которые мы вместе исповедуем – международное право, равность, свободу народов в их политическом самоопределении и территориальной целостности, мирную и безопасную Европу. Мы должны это защищать", - отметил Штайнмайер.

В то же время, как отметил немецкий президент, он "не может сказать, что немцы выучили уроки истории раз и навсегда".

"Мне доставляет боль и наполняет гневом то, что в Германии усиливается антисемитизм", - резюмировал он.