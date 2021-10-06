Мы должны пообещать человечеству, что Бабий Яр никогда больше не повторится - президент Израиля

Мы должны пообещать человечеству, что Бабий Яр больше никогда не повторится, заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

"И в наши дни также есть люди, которые отрицают, что был Холокост. Только за последние сутки мы слышали отвратительные проявления антисемитизма в Аушвице. Мы, как и все мировые лидеры, должны осуждать такие проявления антисемитизма, мы должны бороться со злом, с жестокостью, для того, чтобы мы не забывали о той катастрофе, и том, к чему может привести молчание, антисемитизм и расизм. Мы должны пообещать человечеству с этого места, что никогда больше не повторится Бабий Яр", - сказал Герцог, выступая на официальной церемонии почтения памяти к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра в Киеве в среду.

Президент указал, что Бабий Яр стал "самой большой братской могилой в Европе".

"Это самая страшная трагедия, которая произошла с еврейским народом и человечеством в целом", - подчеркнул он.

"Не было более страшного убийства, чем убийство пулями в Холокост. И самое страшное, что солнце светило и птицы пели. В течение двух суток работали пулеметы нацистов, и были перечеркнуты судьбы десятки тысяч евреев, киевлян, целых семей", - добавил Герцог.

Президент Израиля отметил, что у еврейского народа есть сложная история на украинской земле, где была одна из самых сильных еврейских общин в мире.

"Все поэты, писатели писали на территории Украины, здесь появился хасидизм, здесь родились лидеры сионизма. Вместе с тем здесь были погромы и здесь было убийство в Бабьем Яру. Это трагическая история, которая выглядит, как шрам на земле", - указал он.

Герцог поблагодарил всех, кто создавал Мемориальный центр Холокоста, президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главу Наблюдательного совета Мемориального центра Натана Щаранского.