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20:51 06.10.2021

Разумков предположил, что Корниенко может стать первым вице-спикером

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Разумков предположил, что Корниенко может стать первым вице-спикером

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламент уже могли внести документы о назначении первого заместителя главы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко на должность первого заместителя спикера Верховной Рады.

"Насколько я знаю, Александр Сергеевич (Корниенко – ИФ) планирует быть первым вице-спикером", – сказал Разумков в эфире телеканала "Украина 24" в ответ на вопрос, насколько вероятным является избрание Корниенко спикером парламента.

На возражение Корниенко, что это решает зал пленарных заседаний, Разумков отметил: "Правильно, но документы подаются на вас (на Корниенко – ИФ)". При этом первый замглавы фракции "Слуга народа" подчеркнул, что документы не могут подаваться без освобождения соответствующей должности, которую на сегодня занимает первый вице-спикер Руслан Стефанчук, на что председатель Верховной Рады добавил: "По-разному бывает".

Как сообщалось, 30 сентября глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия направил от имени депутатской фракции письмо об отзыве председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который был первым номером в партийном списке "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос пребывания Разумкова в должности спикера "внутрифракционным". "Мы живем в демократическом государстве. Но если они (взгляды – ИФ) другие, чем у… 73%, которые отдали голоса именно за эту программу (партии "Слуга народа" – ИФ), то это нормально – значит, ты живешь своей личной жизнью", – сказал при этом Зеленский.

Верховная Рада 5 октября включила в повестку дня вопрос об отзыве Разумкова с занимаемой должности, а перед этим отстранила его от ведения пленарных заседаний на два дня.

Согласно повестке дня пленарного заседания на 7 октября, вопрос об отзыве Разумкова с должности спикера парламент намерен рассмотреть третьим.

Теги: #кадры #спикер #слуга_народа
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