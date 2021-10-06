Прокуратура Австрии подтвердила расследование в отношении канцлера Курца по подозрению в коррупции

Прокуратура Австрии, занимающаяся антикоррупционными делами (WKStA), подтвердила факт расследования в отношении канцлера страны Себастьяна Курца, сообщает австрийская газета Der Standard.

В рамках расследования днем были проведены многочисленные обыски, в том числе в двух министерствах. Помимо Курца фигурантами дела являются другие австрийские чиновники.

Ранее европейские СМИ сообщали, что сотрудники прокуратуры обыскали в Австрии офисы правящей Народной партии, которую возглавляет канцлер Курц.

По словам заместителя генерального секретаря партии Габи Шварца, "обвинения были выдвинуты в связи с событиями, которые произошли пять лет назад", а сами рейды были проведены "демонстративно". Она не уточнила, кто именно в партии находится под следствием.

Издание Die Presse сообщило, что обыски были связаны с предполагаемыми обвинениями в коррупции при публикации рекламы и опросов в ежедневной издании Oesterreich.

Второй срок Курца на посту канцлера Австрии начался в январе 2020 года, его партия состоит в коалиции с "зелеными".