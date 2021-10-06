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18:40 06.10.2021

Наиболее вероятный путь оппонентов закона о деолигархизации – через Конституционный суд – юристы

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Наиболее вероятный путь оппонентов закона о деолигархизации – через Конституционный суд – юристы

Обращение в Конституционный суд Украины (КСУ) о признании закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" неконституционным является наиболее вероятным шагом его оппонентов, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

"Кроме конституционного представления есть возможность пересмотра законопроекта в случае, если он становится законом, на предмет конституционности также по результатам обжалования действий компетентных государственных органов в КСУ с целью (признания) неконституционности закона или отдельных его норм, которые были применены в отношении конкретного лица", – добавил партнер Ario Law Firm Руслан Сидорович.

По его словам, в течение шести месяцев с момента исчерпания средств национальной судебной защиты, лицо, считающее, что были нарушены его права, гарантированные Европейской конвенцией по правам человека, может обратиться в Европейский суд по правам человека. "В данном контексте решение Венецианской комиссии, которое может содержать критику упомянутого законопроекта, может выступить дополнительным обоснованием о нарушении Украиной как государством-членом гарантий, закрепленных Европейской конвенцией по правам человека", – отметил Сидорович.

Похожего мнения придерживается руководитель практики налогового права юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Нина Бец. "Заключение Венецианской комиссии, конечно, является важным и может быть использовано для признания этого закона нарушающим конституционные права определенных лиц", – ответила она на запрос агентства.

В то же время, по мнению Бец, нельзя сказать, что внесение лица в реестр олигархов является именно дискриминацией по имущественному статусу, ведь одного имущественного положения недостаточно, чтобы быть внесенным в данный список. "Необходимо наличие еще ряда критериев, которые являются обязательными для того, чтобы лицу был присвоен статус олигарха", – пояснила юрист.

Сидорович из Ario Law Firm также считает, что определение "лица, относящегося к определенному имущественному, политическому или другому статусу", нельзя однозначно считать дискриминационным, так как согласно украинскому и международному законодательству есть различные категории лиц, которые могут относиться к определенным статусам.

По его словам, в контексте возможного, теоретического нарушения следует рассматривать вопрос "Не нарушают ли последствия, наступающие для лица после включения в соответствующий перечень, его конституционные, гарантированные международным законодательством права, ратифицированные Украиной?" вместо вопроса "Является ли само по себе отнесение того или иного лица к соответствующему статусу нарушением прав?"

"И сейчас этот вопрос сложно комментировать до момента подписания законопроекта как закона – в него до сих пор теоретически могут вноситься определенные правки", – уточнил Сидорович.

Он также отметил, что вопрос принудительного лишения тех или иных, в том числе медиа-активов, должен соответствовать принципу пропорциональности, ибо в противном случае это будет нарушением ст.1 дополнительного протокола Европейской конвенции по правам человека.

Что касается возможных экономических проблем лиц, признанных олигархами, или контрагентов компаний, бенефициарами которых они являются, то здесь мнения юристов несколько разошлись.

"Особых экономических проблем для данных лиц законом не будет создано, так же, как и для тех компаний и лиц, которые с ними работают", – считает Бец из "Ильяшев и партнеры".

По мнению Сидоровича из Ario Law Firm, в этом вопросе следует обратиться к закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…" от 28 апреля 2020 года, которым определены правила финмониторинга, определяющие перечень финопераций и лиц, подпадающих под особый контроль. "Очевидно здесь, если речь пойдет о лицах, соответствующих критериям, определенным этим законом и инструкциям Нацбанка во исполнение его требований, это может привести к дополнительному дискомфорту для добросовестных контрагентов лиц, определенных как олигархи", – указал юрист.

Он также отметил, что прямые аналоги принятого закона в мире ему неизвестны, уточнив, что особый интерес для сравнительного анализа вызывают страны устойчивой демократии. По его мнению, с позиции борьбы с олигархатом лучше всего коррелируют законодательства стран, которые уже имеют эффективные институты борьбы с монополиями.

"Прежде всего в голову приходит Sherman Act (первый антимонопольный закон США, который провозгласил преступлением препятствование свободной торговле созданием монополии и вступление в сговор для этого), фактически ознаменовавший борьбу с новейшими олигархатами США. С точки зрения построения устойчивой демократии именно такой ориентир для Украины является ключевым", – считает Сидорович.

Теги: #юристы #олигархи #закон
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