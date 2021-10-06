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19:01 06.10.2021

Гражданину Турции выдвинули подозрение в переправке нелегалов – прокуратура

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Гражданину Турции выдвинули подозрение в переправке нелегалов – прокуратура

Подозрение в незаконной переправке нелегалов через государственную границу Украины объявлено 43-летнему гражданину Турции, сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, мужчина переправил трех граждан Турции через украинскую границу в Польшу. Вскоре после этого всех их задержали сотрудники пограничной службы Польши и передали сотрудникам Государственной пограничной службы Украины.

В прокуратуре не указывают, когда именно были задержаны граждане Турции. Досудебное следствие продолжается.

Теги: #турция #нелегалы
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