Гражданину Турции выдвинули подозрение в переправке нелегалов – прокуратура

Подозрение в незаконной переправке нелегалов через государственную границу Украины объявлено 43-летнему гражданину Турции, сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, мужчина переправил трех граждан Турции через украинскую границу в Польшу. Вскоре после этого всех их задержали сотрудники пограничной службы Польши и передали сотрудникам Государственной пограничной службы Украины.

В прокуратуре не указывают, когда именно были задержаны граждане Турции. Досудебное следствие продолжается.