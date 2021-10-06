Швеция приостановила вакцинацию препаратом Moderna людей моложе 30 лет из-за риска сердечных заболеваний

Власти Швеции в среду временно прекратили прививать против COVID-19 жителей в возрасте до 30 лет вакциной компании Moderna из-за возросшего риска побочных эффектов от этого препарата, сообщает агентство Associated Press (AP).

По данным AP, в Управлении здравоохранения Швеции заявили, что причиной такого решения являются "признаки повышенного риска побочных эффектов, таких как воспаления сердечной мышцы или перикарда".

При этом в управлении отметили, что риск этого побочного эффекта очень невелик.

Главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в свою очередь заявил, что власти "пристально следят за ситуацией и предпринимают незамедлительные действия" с целью обеспечить как безопасность, так и эффективность вакцинации.

AP напоминает, что в июле Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало использование вакцины компании Moderna для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Применение вакцины компании Moderna было разрешено в 27 странах Европейского союза в январе, а также в Великобритании, Канаде и США.

В Швеции с начала пандемии COVID-19 выявили более 1,15 млн заражений COVID-19, свыше 14,8 тыс. инфицированных скончались.