Зеленский провел встречу со Штайнмайером

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Встретился с Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве. Очень важно, что в дни 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра федеральный президент Германии посещает Украину и Германия поддерживает Украину на высшем уровне", - говорится в сообщении Зеленского в Твиттер-аккаунте в среду.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 6 октября прибыл в Киев для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию массовых убийств в Бабьем Яру.