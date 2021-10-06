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18:53 06.10.2021

Зеленский провел встречу со Штайнмайером

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Зеленский провел встречу со Штайнмайером

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Встретился с Франком-Вальтером Штайнмайером в Киеве. Очень важно, что в дни 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра федеральный президент Германии посещает Украину и Германия поддерживает Украину на высшем уровне", - говорится в сообщении Зеленского в Твиттер-аккаунте в среду.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 6 октября прибыл в Киев для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию массовых убийств в Бабьем Яру.

Теги: #зеленский #штайнмайер
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