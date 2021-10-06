Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об индустриальных парках, предусматривающий ряд финансовых и институциональных стимулов для привлечения инвестиций в их развитие.

Согласно информации на сайте Верховной Рады Украины, закон подписан президентом Украины 5 октября.

Как отметил замглавы экономического комитета Рады Дмитрий Кисилевский на своей странице в Facebook, закон будет способствовать реальному запуску работы индустриальных парков в Украине.

"Тем не менее, до победы еще далеко. Продолжается борьба за финансирование развития сети индустриальных парков в бюджете на 2022 год. И вскоре начнется рассмотрение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы – законопроекты 5688 и 5689, которые содержат фискальные стимулы для индустриальных парков", - написал он.

Как сообщалось, принятый Радой 7 сентября закон об индустриальных парках предусматривает, в частности, полную или частичную компенсацию процентной ставки за счет бюджета по кредитам для участников ИП, возможность финансирования из бюджета подключения электросетей к паркам, и компенсации подключения к сетям в самих парках.

Законом предусмотрено поручение правительству на следующий и последующие четыре года предусматривать расходы в сумме не менее 2 млрд грн в год на реализацию бюджетных программ поддержки ИП.

В настоящее время в Реестр индустриальных (промышленных) парков уже включены 52 индустриальных парка, в 25-ти выбраны управляющие компании, но только в восьми - вовлечены участники (всего 15 участников).