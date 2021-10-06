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18:17 06.10.2021

Сквер имени Чкалова в Киеве переименовали в честь Богдана Ступки

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Сквер имени Чкалова в Киеве переименовали в честь Богдана Ступки

Комиссия по вопросам переименований Киевского городского совета приняла решение о переименовании сквера имени Чкалова на углу улиц Гончара и Коцюбинского в честь актера Богдана Ступки, сообщила депутат Киевсовета Алла Шлапак.

"Сегодня принято решение Комиссией по переименованиям - изменить название сквера имени Чкалова в сквер имени Богдана Ступки. Новое творческое пространство и Вечная память Гению", - написала Шлапак в Facebook.

Сквер появился в 1920-х гг. на месте частной усадьбы возле Ветеринарно-зоотехнического института (ныне в этом здании Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям), позже на него был перенесен фонтан, ранее стоявший на Софийской площади. В 1981 году в сквере был установлен бронзовый памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову на гранитном постаменте (ул.Гончара в 1939-1996гг. носила его имя), который в 2014 году прошел реконструкцию. В сквере также находятся детская и спортивная площадка, деревянная скульптура "Мавка".

В последние годы сквер находился под угрозой частичного или полного уничтожения ввиду планировавшеся застройки, что инициировало общественное движение за его сохранение. В Киевскую городскую государственную администрацию в 2021 году поступала петиция с требованием сохранить сквер, она набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.

Богдан Ступка умер 22 июля 2012 года. В 1961-78 гг. был актером Национального академического украинского драматического театра им.Марии Заньковецкой, сыграл более 50 ролей на сцене. С 1970 г. снимался в кино; снялся более, чем в ста фильмах. В 1976 году Б.Ступке было присуждено звание заслуженного, а в 1980 году – народного артиста УССР.

В 1999 году возглавил Министерство культуры и искусств и занимал эту должность до 2001 года. В том же году стал художественным руководителем Национального академического драматического театра им. Ивана Франко в Киеве.

 

Теги: #сквер #ступка
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