НАТО решила лишить аккредитации восемь дипломатов РФ

В НАТО приняли решение сократить размер миссии РФ в альянсе в два раза и лишить аккредитации восемь ее дипломатов в ответ на "враждебную деятельность" России, передает телеканал Sky News.

"Восемь дипломатов, которые, как считается, являются необъявленными сотрудниками разведки, попросят покинуть (НАТО - ИФ)", - написала в Твиттере журналист Sky News Дебора Хейнс.

Среди активности РФ, которую в НАТО сочли враждебной, в частности, фигурируют "убийства и шпионаж", отмечает Sky News.

По данным телеканала, как ожидается, восемь российских дипломатов покинут Брюссель до конца октября.

Позднее в эфире Sky News Хейнс, ссылаясь на данные от сотрудника НАТО, уточнила, что, таким образом, штатное число сотрудников российской миссии снизится до десяти.

"Мы можем подтвердить, что мы до десяти сократили число позиций, которыми Российская Федерация может располагать в НАТО", - привела журналист слова источника.

Она отметила, что это решение в НАТО приняли на основании докладов государств-членов альянса о "видах враждебной деятельности" на территории их стран.