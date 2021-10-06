Руководители подрядного предприятия подозреваются в хищении более 5,7 млн грн на ремонте корпуса наркологической больницы "Социотерапия"

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении бывшему и действующему руководителям подрядного предприятия по факту присвоения средств территориальной громады Киева, выделенных на капитальный ремонт здания лечебного корпуса коммунального некоммерческого предприятия "Киевской городской наркологической клиники "Социотерапия".

Как отмечает пресс-служба ведомства в среду, в течение 2018-2021 годов между КНП "Киевской городской наркологической клиники "Социотерапия" и предприятием заключен договор подряда по капитальному ремонту здания одного из лечебных корпусов учреждения на общую сумму 16 млн грн.

В то же время, следствием установлено, что предусмотренные договором работы выполнены не в полном объеме и по завышенной стоимости.

По заключению судебной экономической экспертизы, более 5,7 млн грн из общей суммы оплаты работ присвоено подрядчиком.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следственные действия продолжаются.