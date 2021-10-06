Врио главы правления Укрэксимбанка Ермаков отстранил глав департаментов банковской безопасности и информационной политики

Временно исполняющий обязанности главы правления государственного Укрэксимбанка (Киев) Сергей Ермаков отстранил от работы директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и главу департамента информационной политики Владимира Пикалова, сообщила советница главы Офиса президента Украины Виктория Страхова.

"Пикалов и Тельбизов отстранены - они не в подчинении Набсовета, их отстраняет менеджмент", – написала она в Facebook в среду.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, прокуратуре не удалось вручить подозрения двум работникам государственного Укрэксимбанка в связи с нападением на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка.

"Предварительно было установлено, что одно лицо находиться в помещении банка, однако в дальнейшем поступила информация, что якобы по состоянию здоровья это лицо покинуло помещение банка через другой выход (...) Причин об отсутствии их на рабочих местах администрация банка нам не сообщила. Сообщения о подозрении оставлены администрации банка", – сказала она на акции в поддержку журналистов Радио "Свобода" в среду.

По ее словам, криминальное производство расследуется по ч.1 и 3 ст.171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Как сообщалось, Набсовет Укрэксимбанка 6 октября отстранил главу правления Евгения Мецгера на период расследования нападения на журналистов программы расследований "Схемы" и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Сергея Ермакова.

Как сообщило ранее Радио "Свобода", в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Банк заявил, что в сложившейся ситуации рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания.

Мецгер был назначен главой правления банка в марте 2020 года. Главой набсовета финучреждения является независимый член Оляна Гордиенко. Независимые члены набсовета - Димитрий Шишло, Сергей Коновец, Доминик Меню и Ласло Урбан, Кабинет министров представляет Юрий Буца, Верховную Раду – Юрий Терентьев, а Офис президента – Виктория Страхова.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (252,350 млрд грн) среди 73 действующих в стране банков.