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16:57 06.10.2021

Завербованный спецслужбами РФ украинец планировал теракты на Закарпатье и убийство общественного деятеля

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Завербованный спецслужбами РФ украинец планировал теракты на Закарпатье и убийство общественного деятеля

Служба безопасности Украины предотвратила совершение террористических актов в пограничном районе Закарпатской области, злоумышленники планировали поджог генконсульства соседней страны и заказать убийство общественного деятеля, сообщается на сайте спецслужбы.

"Участники подрывной деятельности пытались совершить теракты для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе и дискредитации Украины на международной арене. Установлено лицо организатора преступлений. По оперативным данным, он скрывается на территории РФ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, организатором преступления является уроженец Луганской области, завербованный представителями спецслужб РФ для разведывательно-подрывной деятельности против государственной безопасности Украины. Он планировал совершение поджогов зарубежного дипломатического учреждения, нескольких автомобилей с иностранной регистрацией и повреждение исторического памятника в Закарпатье. Кроме того, злоумышленник подыскивал исполнителя для убийства местного общественного деятеля, за что обещал оплату в $30 тыс.

Среди его других задач был сбор и передача спецслужбам РФ секретных сведений о военных объектах на территории региона.

Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении злоумышленника по: ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.2 ст.15 ч.2 ст.258, ч.1 ст.14 ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются меры по розыску и задержанию злоумышленника.

Теги: #рф #закарпатье #агент
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