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16:28 06.10.2021

Начальнику службы безопасности КП "Киевпастранс" сообщено о подозрении

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Начальнику службы безопасности КП "Киевпастранс" сообщено о подозрении

Начальнику службы безопасности и чрезвычайных ситуаций КП "Киевпастранс" сообщено о подозрении в служебной халатности, что повлекло ущерб в размере 3,3 млн грн, выделенных на организацию охраны объектов критической инфраструктуры. Киева.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, в 2019 году КП "Киевпастранс" заключило с победителем тендера - частной охранной компанией - договор о предоставлении услуг по физической охране объектов предприятия, в частности, станций Борщаговской линии скоростного трамвая, а также осуществление на них пропускного режима профессиональными охранниками по определенным круглосуточным охранным постам.

В дальнейшем на основании утвержденных актов оказания услуг коммунальное предприятие перечислило на счета частного предприятия бюджетные средства в сумме более 4,1 млн грн. Однако досудебным расследованием установлено, что объемы и стоимость охранных услуг не соответствовали заявленным в документах. Фирма не имела в штате достаточного количества охранников для выполнения условий договора и привлекала к дежурствам посторонних лиц без соответствующей квалификации. На отдельных объектах охрана отсутствовала вообще.

Вышеуказанные нарушения остались без внимания начальника службы безопасности и чрезвычайных ситуаций КП "Киевпастранс", который непосредственно должен был проверить объемы предоставляемых услуг. По заключению судебной экономической экспертизы, указанными действиями коммунальному предприятию нанесен ущерб на сумму 3,3 млн грн.

Также в июле 2021 сообщено о подозрении руководителю указанной охранной структуры и факту присвоения средств. Его действия квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение ним путем злоупотребления служебным положением).

Теги: #киевпастранс #подозрение
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