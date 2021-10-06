Строительство метро на Троещину разделено на пять этапов

Строительство Подольско-Вигуровской линии метрополитена Киева разделено на пять этапов, подготовка к работам уже стартовала, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В столице начинается подготовка к строительству Подольско-Вигуровской линии метрополитена, которая соединит Кольцевую дорогу с жилым массивом Троещина. Соответствующие работы предусмотрены распоряжением КГГА №2108", – говорится в сообщении.

Согласно принятому 5 октября распоряжению, запланировано пять этапов реализации линии метрополитена: участок от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная"; участок от станции "Радужная" до ул.Братиславской с электродепо; от станции "Глыбочицкая" до Соломенской площади; от станции "Радужная" в направлении жилмассива Вигуровщина-Троещина с электродепо; от Соломенской площади в направлении Кольцевой дороги с электродепо.

Как сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев, в рамках строительства Подольско-Воскресенского перехода уже сооружены в основных конструкциях станции "Судостроительная", "Труханов остров", "Затока Десенка", а также начато строительство станции "Радужная". Эти станции вместе с "Глыбочицкой" (с пересадкой на станцию "Лукьяновская") и "Подольской" (с пересадкой на станцию "Тараса Шевченко") входят в план работ первого этапа.

По его словам, КП "Киевский метрополитен" в 2021 году было выделено 30 млн грн как заказчику проектирования и строительства Подольско-Вигуровской линии метро.