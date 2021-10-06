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16:19 06.10.2021

Кабмин в десятки раз увеличил штраф за незаконный вылов рыбы

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Кабмин в десятки раз увеличил штраф за незаконный вылов рыбы

Кабинет министров Украины одобрил повышение штрафов за незаконный вылов рыбы, размер штрафной санкции за незаконный вылов того или иного вида водных биоресурсов пересмотрен в зависимости от его редкости и хозяйственной ценности и увеличен в разы, данная мера позволит привести законодательство в соответствие с нынешними экономическими реалиями.

Соответствующее постановление, вносящее изменения в постановление Кабмина "Об утверждении такс для исчисления размера возмещения вреда, причиненного в результате незаконного добывания (сбора) или уничтожения ценных видов водных биоресурсов"№ 1209 от 21 ноября 2011 года правительство приняло на заседании в среду.

Согласно пояснительной записке к документу, штраф за незаконный вылов раков карася серебристого вырастет в 93 раза (с 17 до 1,58 тыс. грн), окуня - в 186 раз (с 17 до 3,16 тыс. грн), красноперки - в 23 раза (с 68 до 1,56 тыс. грн), леща - в 9,7 раз (с 170 до 1,65 тыс. грн), щуки - в 10,2 раза (с 340 до 3,47 тыс. грн), сома - в 12 раз (с 425 до 5,12 тыс. грн), раков - в 130 раз (с 25,5 до 3,33 тыс. грн) и пр.

Документ уточняет, что ранее существовавшие штрафы за данное правонарушение не соответствуют существующей экономической ситуации в стране и не побуждают нарушителей к прекращению незаконной деятельности. Таким образом, рост материальной ответственности за незаконный вылов рыбы позволит обеспечить рациональное природопользование и устойчивое развитие рыбного хозяйства.

Помимо того, реализация постановления увеличит поступления от возмещения причиненных рыбному хозяйству Украины убытков в местные бюджеты.

По данным на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия, государственная политика в отношении прибегающих к незаконному рыболовству лиц будет в дальнейшем все более ужесточаться.

"Массовое браконьерство водных биоресурсов несет огромную угрозу национальной экологической безопасности Украины, а сдерживающие рычаги до сих пор не действовали так, как надо. Браконьеру проще заплатить штраф, потому что он составил 0,000001% от их заработка. В некоторые годы браконьеры могли в год добыть столько же рыбы, сколько все рыболовецкие промышленные предприятия Украины вместе", - цитирует ведомство своего министра Романа Лещенко в сообщении.

Как сообщалось, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов в декабре 2020 года заявило о планах значительно повысить размер штрафов в сфере экологии, браконьерства, преступлений должностных лиц относительно загрязнения атмосферного воздуха, воды, управления отходами.

Теги: #рыба #штраф #вылов
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