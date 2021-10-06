В уголовном деле, по которому мэру Одессы было вручено подозрение, фигурируют 16 человек – НАБУ

В уголовном деле о незаконном завладении активами, в частности средствами местного бюджета, а также земельными участками, принадлежащими Одесской городской территориальной громаде, по которому одесскому мэру Геннадию Труханову вручено сообщение о подозрении, фигурируют 16 человек.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в среду, по данным следствия из этих 16 лиц 10 являются членами преступной организации, а остальные – соучастниками совершения преступлений.

"Участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей… для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за этих действий в течение 2016-2019 годов громада потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы составляет 689 млн грн", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в среду уточнила, что действия одесского мэра Геннадия Труханова и других лиц, которым были вручены подозрения по указанному делу, квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

"Следственные действия продолжаются, детали – потом", - подчеркивают в САП.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Информирую общество о том, что подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокуроров САП. Это очень важное и показательное дело, как для Одесского региона, так и для страны в целом… Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить", - написала генпрокурор в Фейсбуке.

По её словам, указанные лица причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

Позже источник сообщил агентству "Интерфакс-Украина" о том, что Венедиктова подписала подозрение, помимо мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко, двум депутатам Одесского городского совета VII созыва и бизнесмену Владимиру Галантернику.

Ранее со ссылкой на "Forbes Украина" сообщалось, что одесский бизнесмен Владимир Галантерник является совладельцем рынков "Привоз" и "7-й километр", сети ТРЦ City Center, ТРК "Аркадия Сити", торговых галерей на пл. Старосенной, бутик-гостиницы De Paris и других активов в городе.

В 2018 году Галантерник был включен в российский список санкций.