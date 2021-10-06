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15:31 06.10.2021

В Харьковской области масштабный пожар охватил более 4,5 га территории

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В Харьковской области масштабный пожар охватил более 4,5 га территории

В среду днем в Балаклее Харьковской области начался пожар на открытой территории, огонь распространился на территорию площадью более чем 4,5 га.

Как сообщает пресс-служба главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, сообщение о возгорании на ул. Центральная поступило в 12:27.

"К месту происшествия были направлены 3 отделения службы спасения на автоцистернах, отделение Балаклейского лесхоза и отделение военной части. На момент прибытия подразделений ГСЧС горел камыш на площади 4,5 га. Существовала угроза распространения пламени на жилой сектор и другие объекты", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в 14:20 огонь был локализован. Сейчас продолжается ликвидация пожара. Угрозы распространения пламени в данный момент нет.

Теги: #пожар #харьковская_область
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