Прокуратура Киева подготовила подозрения двум работникам Укрэксимбанка

Киевская городская прокуратура подготовила подозрения двум работникам государственного Укрэксимбанка (Киев) в связи с нападением на журналистов программы "Схемы" во время записи интервью в здании банка, сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

"Сейчас подготовлены подозрения двум лицам. Мне сейчас неизвестно, находятся ли эти лица на месте работы. Хотя один из них сложил полномочия, это не означает, что он не должен быть на рабочем месте, поэтому мы надеемся, что нам удастся его найти в служебном помещении и совершить эти процессуальные действия (вручение подозрения – ИФ)", – сказала она на акции в поддержку журналистов "Радио Свобода" в среду.

По словам Максимец, уголовное производство расследуется по ч. 1 и 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Как сообщалось, набсовет Укрэксимбанка 6 октября отстранил главу правления Мецгера на период расследования нападения на журналистов программы расследований "Схемы" и назначил исполняющим обязанности главы правления члена правления Сергея Ермакова.

Как сообщило ранее радио "Свобода", в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель "Схем" Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Банк заявил, что в сложившейся ситуации рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания.

Мецгер был назначен главой правления банка в марте 2020 года. Главой набсовета финучреждения является независимый член Оляна Гордиенко. Независимые члены набсовета - Димитрий Шишло, Сергей Коновец, Доминик Меню и Ласло Урбан, Кабинет министров представляет Юрий Буца, Верховную Раду – Юрий Терентьев, а Офис президента – Виктория Страхова.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (252,350 млрд грн) среди 73 действующих в стране банков.